شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : اكبر قبائل المهرة تعلن النفير العام واتهامات خطيرة لمسؤول في الشرعية بأثارة الفوضي في المحافظة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 08:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نفذت مساء اليوم الإثنين عصابة خارجة عن القانون كمين مسلح استهدف القوات الأمنية والحكومية القرب من منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان في محافظة المهرة شرق اليمن .

وبحسب مصادر أمنية ، اسفر الهجوم عن تعرض الملازم "سالم بلحاف" لإصابة بالغة نقل على إثرها الى المستشفى ، فيما تمكنت القوات الأمنية من دحر الهجوم الغادر واجبار المسلحين على الفرار تحت غطاء ناري كثيف .

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واكدت المصادر أن إصابة الملازم سالم بلحاف ، استدعت النكف القبلي لقبيلة بلحاف ، التي تداعى أفرادها من كل حدب وصوب ، واعلنت النفير العام للرد على الكمين الغادر الذي تعرض له الملازم سالم بلحاف .

و اشارت المصارد إلى أن قبيلة بلحاف تعهدت للجناة بالعقاب المناسب ، متوعدة عصابة التمرد التي يقودها الحريزي ومن معه بالرد الحاسم والقوي ، وبما يضمن عدم تكرار هذه الحادثة الإجرامية والجبانة التي ارتكبتها بحق القوات الأمنية وأبناء المهرة .

من جانبها القوات الأمنية دعت إلى التحلي بضبط النفس ، وعدم الانجرار الى حرب قبلية واهليه لا يحمد عقباها ، متوعدة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا ما ارتكتب أيديهم من جرم بحق القوات الأمنية وأبناء المهرة ،

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي عقب عقب إجتماع عقده مستشار وزير الاعلام مختار الرحبي مع زعماء التمرد والفوضى بالمحافظة على رأسهم الحريزي وعبود هبود ، بالتزامن مع شن الرحبي حملة تحريض إعلامية ضد المحافظة وقياداتها ورموزها .

