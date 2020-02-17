شكرا لقرائتكم خبر عن آخر المستجدات ..اعلان حالة من التمرد في منفذ شحن الحدودي في المهرة ,واحتدام التوتر والموجهات المسلحة بعد قصف مقاتلات الأباتشي السعودية مواقع مسلحي القبائل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 08:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية بمحافظة المهرة شرق اليمن أن مقاتلات الأباتشي التابعة لسلاح الجو السعودي قصفت مواقع مسلحي القبائل قرب منفذ شحن في ‎المهرة. أقرأ أيضا : عااااجل : صدور قرارات تعيين قيادات عسكرية في 8 مناصب قيادية عليا في الجيش اليمني !! Advertisements ما حقيقة مقتل اللواء العكيمي محافظ الجوف وتفاهمات حول تسليم العراد ل مأرب سلميا وفق اتفاق مع الحوثي ..تفاصيل ومستجدات طارئة !! عااااجل : مؤشرات خطيرة تنذر بنشوب حالة من التمرد والاحتقان داخل جماعة مليشيا الحوثي في اكبرالمدن اليمنية وخروجها عن السيطرة في القريب العاجل "تفاصيل ساخنة " وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين مسلحي قبائل المهرة شرق اليمن والقوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. وأكدت المصادر إن اعداد كبيرة من مسلحي القبائل اليمنية بمحافظة المهرة توافدت إلى مفرق فوجيت الواقع بين مديرتي حات والشحن بعد أن علمت أن مدرعات وآليات عسكرية سعودية تحركت صوب مديرية شحن في إطار استعدادها لاقتحام منفذ شحن الحدودي والسيطرة عليه.



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