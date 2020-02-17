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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التسليم المبدئي لمشروع بناء صفوف دراسية لمدرسة الحزم للبنات بغيل عمر بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
جرى بمنطقة غيل عمر بمديرية ساه في وادي حضرموت، اليوم الأربعاء، مراسيم التسليم الابتدائي لمشروع بناء فصول دراسية مع ملحقاتها، بمدرسة الحزم للبنات.
وخلال مراسيم التسليم أكد مدير الإدارة الفنية بديوان وكيل محافظة حضرموت المهندس فائز الزعبي رئيس لجنة التسليم، تطابق المواصفات الخاصة بالمشروع بموجب العقد والمعايير المبرمة بين السلطة المحلية والمقاول المنفذ للمشروع المتمثل في مكتب بن حليمان، وخلال فترة التنفيذ التي تقدر ب 18 شهراً.
ويتكون المشروع من بناء ستة فصول دراسية مع ملحقاتها الخدمية، وسور ومكاتب إدارية، بكلفة اجمالية بلغت 181914$، بتمويل من حصة مبيعات النفط.
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