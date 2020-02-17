- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. استشهاد مدني وإصابة آخر بقذيفة حُوثية على بلدة سُليم بالفاخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الضالع - الخليج 365
استشهد أحد المواطنين يدعى عمر عبدالله صالح حَيمد وأصيب آخر و يدعى عبدالكريم محمد السيّد بجروح خطيرة إثر قيام المليشيات الحُوثية باستهداف عزلة سُليم الآهلة بالسُّكّان جنوبي منطقة العود، بعدد من قذائف الهاون.
وأوضح مصدر محلي من أهالي البلدة وفق «المركز الإعلامي لمحور الضالع»، أن المليشيات الحوثية شنَّت قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون باتّجاه البلدة، سقطت إحداهن بالقرب من أحد المنازل، وقد راح ضحيتها الشهيد عمر عبدالله وأصيب الجريح عبدالكريم السيّد.
وتابع المصدر: ”المليشيات الحُوثية استمرت باستهداف البلدة بشكل عشوائي وسط حالة من الذعر والخوف انتابت المواطنين من أهالي البلدة خصوصاً بين النساء والأطفال“.
وتأتي هذه الاستهدافات بعد يوم واحد من انفجار مقذوف حوثي وسط تجمع لنساء غربي بلدة باجة وسط منطقة حَجْر، أدَّى إلى إصابة أربع منهن بإصابات متفرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الضالع.. استشهاد مدني وإصابة آخر بقذيفة حُوثية على بلدة سُليم بالفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.