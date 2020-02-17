اجتماع يناقش مطالب المعلمين المضربين بمحافظات عدن ولحج وابين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
ناقش اجتماع برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس اليوم بعدن، مستجدات الاوضاع التعليمية والتربوية بمدارس محافظات عدن ولحج وابين في ظل توقف التعليم في بعض مدارس المحافظات الثلاث بسبب اضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم.
ووقف المجتمعون على جملة من القضايا التربوية والتعليمية أهمها التزام وزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي نقابة المعلمين مؤخرا، والعمل به حرصا منها على تلبية حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه.
واكد وزير التربية مع المجتمعين على استمرار الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، حيث سيضاف يوم السبت ضمن ايام الدراسة تعويضا عن الايام التي تم التوقف فيها بسبب الاضراب.
واشار الى ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين في الاضراب ومحاسبة المتغيبين عن الدوام الرسمي.
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