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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 18 حوثيا في كمين محكم نفذته القوات الحكومية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
قتل 18 حوثيا وأصيب آخرون، بنيران القوات الحكومية في محافظة الجوف.
وأضافت مصادر عسكرية، أن أفراد القوات الحكومية استدرجت مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم أوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
وقالت المصادر، أن أفراد القوات الحكومية في سلسلة جبال جرشب غربي محافظة الجوف نفذوا كمينا محكما لمليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني وأوقعوا فيهم أكثر من ١٨ قتيلا وجرح آخرين.
وشن طيران التحالف شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية كبدت المليشيات خسائرفادحة في الأرواح والعتاد.
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