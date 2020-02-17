اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع أكثر من 18 حوثيا في كمين محكم نفذته القوات الحكومية بالجوف 

0 نشر
الجوف - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 18 حوثيا في كمين محكم نفذته القوات الحكومية بالجوف  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

مصرع أكثر من 18 حوثيا في كمين محكم نفذته القوات الحكومية بالجوف 

الجوف - الخليج 365

قتل 18 حوثيا وأصيب آخرون، بنيران القوات الحكومية في محافظة الجوف. 

Advertisements

وأضافت مصادر عسكرية، أن أفراد القوات الحكومية استدرجت  مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم أوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وقالت المصادر، أن أفراد القوات الحكومية في سلسلة جبال جرشب غربي محافظة الجوف نفذوا كمينا محكما لمليشيات الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني وأوقعوا فيهم أكثر من ١٨ قتيلا وجرح آخرين.

وشن طيران التحالف شن عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية كبدت المليشيات خسائرفادحة في الأرواح والعتاد.

   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع أكثر من 18 حوثيا في كمين محكم نفذته القوات الحكومية بالجوف  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا