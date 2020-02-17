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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشروعي طاقة شمسية لآبار مياه في منطقتي بور وباعلال بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم مشروعي الطاقة الشمسية للمشرعين الأهليين في منطقتي بور بمديرية سيئون وباعلال بمديرية تريم البالغ تكلفتهما 72 ألف دولار بتمويل من منظمة اليونيسيف.
ويتكون المشروعين من 192 لوح للطاقة الشمسية منها 80 لوح في مشروع بور الذي يستفيد منه أكثر من ثلاثة آلاف نسمة يتوزعون على منطقتي الدقم والعرض و112 لوح بمشروع باعلال وضواحيها الذي يستفيد منه أكثر من عشرة آلاف نسمة ومضختين غاطسة بقوة 18.5 و22 كيلو واط .
ووجه التميمي بإعداد دراسة فنية لإنشاء خزانين جديدين للمشروعين ليستوعبا إحتياجات الزيادة السكانية التي شهدتها المنطقتين المستفيدة، مشيدا بأعمال التنفيذ للمشروعين التي تمت بإتقان من قبل الجهة المنفذة.
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