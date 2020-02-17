فضايل: الشرعية والحوثي اتفقا على إطلاق سراح أحد القادة الأربعة لدى للمليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

عمان صنعاء - الخليج 365

كشف أحد أعضاء وفد الشرعية المفاوض عن جانب من اتفاق تبادل الأسرى.



وقال عضو وفد الشرعية المفاوض لميليشيات الحوثي بخصوص الأسرى في الأردن، ماجد فضايل، إن عملية تبادل الأسرى الأولى يجب أن تشمل أحد القادة الأسرى المختطفين لدى الحوثيين.

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ونقل موقع 24 عن فضائل قوله إن الطرفين اتفقا على إطلاق سراح أحد القادة الأربعة المأسورين لدى الحوثي وهم ناصر شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومحمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وفيصل رجب، على أن يطلق سراح البقية في المرحلة الثانية من عملية التبادل.

وأوضح فضايل وهو وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية أن الطرفين التزما في مباحثات عمان بالعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين، سواء من اليمنيين أو من دول التحالف العربي بلا شروط او استثناءات، وتسليم قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين خلال 7 أيام بإشراف الأمم المتحدة، على أن تكون الكشوف دقيقة ومستوفية لجميع الشروط، حتى يتسنى للطرف الآخر بتقديم ملاحظات خطية خلال أسبوع أيضاً، قبل أن تسلم الكشوف لمكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر للتحضير لعملية التبادل، فيما سيتم تشكيل لجنة لتبادل الجثث.

وأشار إلى أن عملية التبادل قد تجري في محافظة الجوف، شمال شرق صنعاء، أو مكان آخر يتم التوافق عليه بين طرفي العملية.

وكان الطرفان اتفقا بعد مباحثات دامت أسبوع على عملية تبادل ستكون الأولى من نوعها منذ بدء الحرب إذا تمت.