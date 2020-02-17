تدشين فعاليات حملة نظافة حي الحارة بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تزامنا مع اسبوع النظافة والبيئة وضمن فعالياته المتنوعة وبإشراف من صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت وتنفيذ فريق الكوكب الرياضي بحي الحارة دشنت حملة للنظافة بحي الحارة بمدينة المكلا.



وانطلقت الفعالية بتقديم استعراض للعبة العدة الشعبية طافت شوارع المكلا القديمة بمشاركة فرقة شباب الحارة للألعاب الشعبية.

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ألقى بعد ذلك وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد احمد العمودي، كلمة عبر عن سعادته بمشاركة شباب الكوكب في الحمله تطوعا داعيا جميع الحارات الى التفاعل والاقتداء بهم.

كما ألقيت كلمات خلال الفعالية من قبل ممثل صندوق النظافة والتحسين صالح العمقي وممثل فريق الكوكب الرياضي عبيد بن حميد.

يذكر أن الحملة ستستمر على مدى 4 ايام بحي الحارة بمدينة المكلا وسيتم تنفيذ برنامج توعوي يتم خلاله توزيع المنشورات وتلصيق البوسترات التي تحث المواطنين على أهمية الحفاظ على النظافة والبيئة وتدعوا سكان الحي إلى التفاعل والتعاون مع المبادرات المجتمعية وحملة النظافة، وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات والقمامة من حي الحارة، إضافة إلى تزويد كل بيت بأكياس بلاستيكية مخصصة للقمامة، لتقوم بعد ذلك فرق ميدانية بجمع القمامة بشكل يومي.

حضر اللقاء عاقل الحارة الشيخ عمر بادويحه وجمع من مشجعي الفريق وأبناء الحي ومدينة المكلا.