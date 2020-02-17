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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد سهيل يرأس اجتماعاً لمديري أمن مديريات المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
ترأس العميد مفتي سهيل صموده مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة أجتماعا بمدراء أمن المديريات لمناقشة أبرز الإشكاليات والوقوف على حلول جذرية تعمل في حل جميع المعضلات التي تصعب القيام بالواجب الوظيفي والعملي مستعرضاً الإمكانيات المتاحة في والوقت الراهن
كما ناقش الأجتماع العديد من المهام الأساسية والواقعة في إطار العمل الأمني للمديريات حيث أظهر سعادة العميد مفتي استعداداً في سد الثغرات والنهوض بالمسيرة الأمنية نحو النجاح محذراً من التقاعص في القيام بالواجبات
وأستع العميد صموده من الضباط الحاضرين على أهم المستجدات العملية والمالية التي يلتمسها العمل الأمني موجهاً بسرعة التنفيذ فيها والعمل على تسهيلها حاثاً الجميع بالإجتهاد وأخذ المرحلة بعين الإعتبار.
الجدير بالذكر أن العميد مفتي سهيل قد وجه جميع قيادات المديريات بإن يتم عبرهم رفع كشوفات بالعاملين في الميدان ولم يتم إستيعابم في الصرف السعودي يأتي هذا في إطار تطوير العمل الأمني بجهود حثيثة من سعادة العميد صمودة
حضر الأجتماع نائب مدير الامن لشؤون العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العقيد محمود آدم ومستشار مدير الأمن العقيد محسن هيثم.
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