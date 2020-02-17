العبودي يلتقي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

استقبل وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، بمكتبه ، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن فرع المهرة المهندس عبدالله أحمد با سليمان ، وذلك لمناقشة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج وسير الأعمال الإنشائية بها.



وكرّس اللقاء، مناقشة مشروع تأهيل ميناء نشطون ومشاريع المياة وإمكانية صرف المشتقات النفطية للمشاريع الجاري تنفيذها والخطط والبرامج المستقبلية للبرنامج ، وكذا الأجراءات المتعلقة بأفتتاح المدارس التعليمية الممولة من البرنامج السعودي والمشاريع الجديدة التي تشمل عدد القطاعات الأساسية بما فيها قطاع الصحة والطرقات والكهرباء.

وناقش اللقاء، المقترحات اللازمة والتي تتعلق بتنفيذ المشاريع وفق الدراسات والتصاميم والمواصفات الهندسية والفنية المعدة والتي من شأنها تضمن نجاح المشاريع وتنفيذها بجودة عالية تلبي طموحات المواطن.

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واستمع الوكيل العبودي، من مدير مكتب البرنامج إلى شرحاً عن الأعمال والمشاريع الإنشائية التي ينفذها البرنامج والمشاريع قيد الإنشاء، ومصفوفة المشاريع الجاري البدء فيها خلال عام 2020م بالتعاون من السلطة المحلية بالمحافظة وفقاً للاحتياجات الأساسية.

وعبّـر الوكيل العبودي، عن مدى شكره وتقديره لما يبذله مكتب برنامج إعمار وتنمية اليمن في المحافظة من جهود في دعم وإنشاء مشاريع البنى التحتية، التي تأتي على رأس أولويات التنمية في المحافظة ، مشيداً بما يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم للمحافظة في مختلف المجالات .

وأكد العبودي، أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة ستعمل على تذليل كل الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للبرنامج لتنفيذ مشاريعه في أطار محافظة المهرة.

من جانبه، أشاد مدير مكتب البرنامج السعودي بالمحافظة ، عبدالله أحمد باسليمان، بتعاون قيادة السلطة المحلية ، مشيراً الى اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمحافظة المهرة وسعيها في تطوير مستوى الخدمات الأساسية فيها.

واوضح باسليمان، أن المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي بالمحافظة تمثل أهمية قصوى تسهم بحد كبير في خدمة المواطنين ، مؤكداً أستمرار البرنامج السعودي في خدمة وتنمية وإعمار المحافظة في شتى القطاعات الخدمية.