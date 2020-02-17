نيمر يدشن المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد عدة أمراض بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومكافحة الطفليات الداخلية والخارجية، ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأشد ضعفا في اليمن.



وينفذ المشروع بمحافظة المهرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمحافظة، بتمويل من OCHA ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمساعدات الإمارات.

وفي فعالية التدشين التي نُظمت برعاية وزير الزراعة والري، عثمان حسين مجلي، ومحافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، ذكر الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، أن المرحلة الثانية تستهدف في ست مديريات، ثلاثة منها صحراوية هي شحن وحات ومنعر والأخر ساحلية هي حوف وسيحوت والمسيلة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي تنفذها تسع فرق، تستمر عشرة أيام في إطار كل مديرية، داعيا المواطنين ومالكي الأغنام إلى التعاون مع الفرق الميدانية.

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وحث مدراء عموم المديريات والشيوخ والأعيان، على تسهيل مهمة الفرق لإنجاح الحملة، شاكرا القائمين والداعمين للمشروع.

وعبر عن أمله في مردود إيجابي للحملة بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة المهرة.

من جانيه، قال مدير عام مكتب وزارة الزراعة بمحافظة المهرة، المهندس سعيد علي القميري، إن المشروع له أهمية كبيرة في دعم المزارعين ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية.

وأوضح أن المرحلة الثانية تستهدف في كل مديرية 16 ألف رأس من الأغنام والماعز، آملاً من المشاركين في الحملة الاهتمام بالتنفيذ على الوجه المطلوب.

ودعا مدراء مكاتب الزراعة بالمديريات والمواطنين إلى التعاون من أجل إنجاح الحملة.