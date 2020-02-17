شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف حقيقة التمرد واِنسحاب منتسبي 3 ألوية عسكرية من جبهات القتال في مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 05:12 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نفت مصادر عسكرية مطلعة ما تردد عن انسحاب وحدات من الجيش الوطني ومجاميع قبلية مساندة من عدة جبهات بمأرب احتجاجا على التغيرات الاخيرة في صفوف قيادة الالوية. أقرأ أيضا : آخر .. المستجدات في الجوف وتفاصيل المشهد الحربي في جبهات جبال جرشب والغيل والمحزمات خلال 24 ساعة الماضية ! Advertisements الجيش الوطني يكسر اعنف هجوم شنته مليشيا الحوثي غرب مدينة الحزم "حصيلة اولية وتفاصيل " رسميا .. بن زايد يطالب بـ رأس محافظ سابق ووزير في حكومة الشرعية , والسبب ..تورطهم بتهمة اغتيال ضابط استخبارات إماراتي !! وردنا الآن : بعد اختطافة والزج بة في المعتقل 5 سنوات ..مليشيا الحوثي توافق على الافراج عن قائد عسكري تابع للشرعية ولكن بشرط !!"الاسم والصورة وتفاصيل" يحدث الآن في عدن ..اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط خوف هلع السكان !! واكدت المصادر أن ما تردد عن انسحاب قوات تابعة للألوية "141-29- 133" ومغادرتها مواقعها في مواقع القتال المتقدمة مع صنعاء لاأساس له من الصحة ولا يزيد عن كونها تسريبات يتم الترويج لها من قبل الحوثيين بهدف اثارة الشكوك وهو امر اعتيد حدوثه .



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