شكرا لقرائتكم خبر عن آخر .. المستجدات في الجوف وتفاصيل المشهد الحربي في جبهات جبال جرشب والغيل والمحزمات خلال 24 ساعة الماضية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 05:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لقي نحو 18 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون، في خلال 24 ساعة الماضية وخلال أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية بمحافظة الجوف (شمالي شرق البلاد). أقرأ أيضا : الجيش الوطني يكسر اعنف هجوم شنته مليشيا الحوثي غرب مدينة الحزم "حصيلة اولية وتفاصيل " قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف حقيقة التمرد واِنسحاب منتسبي 3 ألوية عسكرية من جبهات القتال في مأرب ! Advertisements يحدث الآن في عدن ..اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط خوف هلع السكان !! رسميا .. بن زايد يطالب بـ رأس محافظ سابق ووزير في حكومة الشرعية , والسبب ..تورطهم بتهمة اغتيال ضابط استخبارات إماراتي !! وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش صدت هجوماً لمجاميع من مليشيات الحوثي في سلسلة جبال جرشب باتجاه مواقع قوات الجيش. وأشارت المصادر أن مواجهات استخدم فيها الجانبان أنواع الأسلحة أعقبت صد الهجوم أسفرت عن مصرع نحو 18مسلحاً حوثياً وجرح آخرين. وشنت مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية دقيقة ومباشرة استهدفت تجمعات المليشيات وتحركاتها في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر ميداني. ولفت المصدر إلى أن الغارات التي استهدفت تجمعات المليشيات الحوثية ومخزن سلاح وآليات قتالية كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



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