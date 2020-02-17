شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : انفجار الوضع عسكريا في المهرة واندلاع مواجهات عنيفة بين قوات سعودية وقبائل المهرة شرق اليمن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 05:54 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اندلعت مواجهات عنيفة بين قبائل المهرة شرقي اليمن والقوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. وقالت مصادر محلية إن مدرعات وآليات عسكرية سعودية تحركت قبل قليل صوب مديرية شحن في إطار استعدادها لاقتحام منفذ شحن الحدودي والسيطرة عليه. Advertisements وأكدت المصادر أن القوات السعودية باشرت إطلاق النار لتفريق المواطنين المعترضين لتحركها ما نجم عنه تبادل إطلاق النار بين القبائل المساندة لأهالي شحن والقوات السعودية ومازال تبادل النيران مستمر حتى الآن. ويأتي هذا التحرك عقب رفض المواطنين في محافظة المهرة للتدخلات السعودية لمنع الحركة التجارية بمنفذ شحن.



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