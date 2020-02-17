شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يكسر اعنف هجوم شنته مليشيا الحوثي غرب مدينة الحزم "حصيلة اولية وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 05:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية شنت بالتزامن مع اذان الفجر هجوما عنيفا في على مواقع القوات الحكومية في مديرية المصلوب غرب مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

أقرأ أيضا :

رسميا .. بن زايد يطالب بـ رأس محافظ سابق ووزير في حكومة الشرعية , والسبب ..تورطهم بتهمة اغتيال ضابط استخبارات إماراتي !!

Advertisements

قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف حقيقة التمرد واِنسحاب منتسبي 3 ألوية عسكرية من جبهات القتال في مأرب !

وبحسب المصادر، فإن مواجهات عنيفة تجري في هذه الاثناء بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي حول عاصمة الجوف "الحزم" ، وذلك بعد أن شنت مليشيا الحوثي هجوما واسعا على مركز مديرية المصلوب غرب الحزم.

وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي بدأت الهجوم بمختلف انواع الأسلحة على معقل قبيلة بني نوف عبر المنازل التي استخدمها دروع بشرية في مديرية المصلوب.

وكان الجيش الوطني أعلن عن مصرع أكثر من ١٨ عنصرا من ميليشيات الحوثي في كمين محكم في سلسلة جبال جرشب غربي محافظة الجوف .

وفي السياق نفسه، شن طيران تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب استهدفت تجمعات للمليشيات ومخزن سلاح وآليات قتالية.

