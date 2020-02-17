شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن في عدن ..اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط خوف هلع السكان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/17 الساعة 04:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اندلعت عصر اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة بحي المعلا بعدن. أقرأ أيضا : Advertisements الجيش الوطني يكسر اعنف هجوم شنته مليشيا الحوثي غرب مدينة الحزم "حصيلة اولية وتفاصيل " وردنا الآن : بعد اختطافة والزج بة في المعتقل 5 سنوات ..مليشيا الحوثي توافق على الافراج عن قائد عسكري تابع للشرعية ولكن بشرط !!"الاسم والصورة وتفاصيل" رسميا .. بن زايد يطالب بـ رأس محافظ سابق ووزير في حكومة الشرعية , والسبب ..تورطهم بتهمة اغتيال ضابط استخبارات إماراتي !!

واندلعت الاشتباكات بين مسلحين يتنازعون السيطرة على ارضية.

واندلعت الاشتباكات بالقرب من مقر سينما المعلا.

وتسببت الاشتباكات بحالة من الهلع لدى المواطنين.

المصدر:عدن الغد

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