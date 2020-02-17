مواجهات مسلحة بين قيادات حوثية في العود شرق إب

أفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية، في محافظة إب، وسط اليمن، خلفت قتلى وجرحى.



وقالت مصادر محلية، إن خلافات نشبت بين قيادات حوثية في منطقة العود، بمديرية النادرة شرق إب، مساء الأحد، تطورت إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيون.



وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي "أبو قيس المراني" من محافظة صعدة وأخرى بقيادة المدعو "علي الشامي" المكنى بـ"أبي سفيان"، من مديرية السدة بمحافظة إب.



وتأتي هذه المواجهات في ظل صراع محتدم بين القيادات الحوثية القادمة من محافظات شمال الشمال، القيادات المحلية، على الاتاوات والجبايات المالية.



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