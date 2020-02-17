مراقبون ل"اليمن العربي": خيانات الإخوان بنهم توجب ضرورة عقاب المتسببين بها 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

شدد مراقبون، بأن خيانات الإخوان التي شهدتها جبهة نهم شرق صنعاء وجبهات أخرى توجب ضرورة عقاب المتسببين بها.



وتساءل المراقبون في أحاديث متفرقة لمراسل "الخليج 365"، عن صمت الرئيس هادي إزاء تلك الخيانات التي يقودها قيادات الإخوان وحزب الإصلاح الذي يسيطر على جزء كبير داخل الشرعية.

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وذكر المراقبون أن تلك الخيانات تكررت في أكثر من جبهة دون عقاب للخونة.

وقال المراقبون، إن الإنسحاب الذي حصل في نهم خيانة عظمى قام بها قادة عسكريين يتقدمهم موالون للإخوان يشغلون مناصب عليا بالشرعية.

حيث صدرت الأوامر للجيش بالإنسحاب وترك السلاح في المعسكرات حيث كانت الألوية العسكرية هناك تزيد عن 15 لواء وقد تم إفراغ تلك المعسكرات من الأفراد والإبقاء على أقل من 300 فرد بكل معسكر وسحب البقية تجاه أبين وشبوة.

كما أن الجيش ترك أكثر من 200 مدرعة وعشرات الدبابات وراجمات الصواريخ وعشرات المدافع ذاتية الحركة وأكثر من 20 مخزن للأسلحة في المعسكرات وانسحب دون أن يعطل تلك الأسلحة أويستخدمها.