شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوحة وطهران يرعيان هدنة بين الحوثي والإخوان في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر صحافية، عن وجود هدنة سرية بين الميليشيات وحزب الإصلاح، برعية قطرية – إيرانية – تركية، تقوم إيقاف جبهات القتالبين الجانبين.



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وقالت المصادر، إن الهدنة تسمح للميليشيات في تعزيز جبهات القتال التي لا يسيطر عليها حزب الإصلاح مثل الساحل الغربي ومناطق في البيضاء وكذا الضالع والجبهات الحدودية .

وأشارت المصادر، إلى أن خيانات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ساعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في القضاء على الحركات والإنتفاضات الداخلية الرافضة لها .

وأوضحت المصادر، أن تجميد جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي سمحت لها في القضاء على انتفاضة ديسمبر، وقبائل حجور بحجة، وقمعأي تحركات شعبية عفوية .