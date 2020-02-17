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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوحة وطهران يرعيان هدنة بين الحوثي والإخوان في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت مصادر صحافية، عن وجود هدنة سرية بين الميليشيات وحزب الإصلاح، برعية قطرية – إيرانية – تركية، تقوم إيقاف جبهات القتالبين الجانبين.
وقالت المصادر، إن الهدنة تسمح للميليشيات في تعزيز جبهات القتال التي لا يسيطر عليها حزب الإصلاح مثل الساحل الغربي ومناطق في البيضاء وكذا الضالع والجبهات الحدودية .
وأشارت المصادر، إلى أن خيانات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ساعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في القضاء على الحركات والإنتفاضات الداخلية الرافضة لها .
وأوضحت المصادر، أن تجميد جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي سمحت لها في القضاء على انتفاضة ديسمبر، وقبائل حجور بحجة، وقمعأي تحركات شعبية عفوية .
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