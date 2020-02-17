محافظ شبوة بن عديو.. العميل الوفي للجنرال الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

يواصل محافظ شبوة الإخواني محمد صالح عديو، مسلسل أخونة المناصب في المحافظة التي اجتحاتها مليشيات وقوات حزب الإصلاح في أغسطس من العام الماضي.



واصدر الإخواني بن عديو السبت 15 فبراير/شباط، ثلاثة قرارات جديده في مجال الصحة بمديرية حبان، حيث قام بتغيير بسام سالم محسن الشيبة البابكري مدير عام مكتب الصحة بالمديرية، وهو نجل سالم محسن الشيبة وكيل المحافظة وتعود اسباب اقالة بسام لموقف والده في آواخر أغسطس 2019م حينما اصدر بيان يرفض اجتياح شبوة خاصة والجنوب عامة وحمّل محمد بن عديو كامل المسؤولية.

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كما أصدر قرار بتغيير بلعيد سالم البوحر مدير عام مستشفى حبان لكونه شقيق القيادي في قوات النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر، وكانت القرارات الثلاثة الجديدة وما قبلها من قرارات إخوانية بحت.

والفضيحة الكبرى في قرارات أمس ان سعيد احمد علي بلخدر المعين من قبل محمد بن عديو لمنصب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية حبان كان قبل عامين يتقلد منصب مدير عام مكتب التربية والتعليم في حبان، وقام محمد صالح عديو بتعيين خالد علي باحاج مدير لمكتب التربية بدلاً من سعيد احمد واليوم يصدر قرار بتعيينه مدير لمكتب الصحة، وجميع التعيينات إخوانية دون أن تخفى على أحد اليوم في محافظة شبوة.

وسبق أن قام بن عديو بقرارات إقصاء وتجريف شملت الأجهزة الأمنية والوية الجيش ومرافق الحكومية المحافظة، واستبدالهم بعناصر وقيادات موالية لإخوان اليمن.

ويهدف الإخوان من خلال قرارات التجريف التي يملوها على المحافظ للسيطرة على جميع مفاصل المحافظة الإدارية والأمنية والعسكرية وكل المرافق والمؤسسات، وذلك تنفيذا لأجندات تركيا وقطر، وجعل محافظة شبوة محافظة إخوانية تدين بالولاء لهم، ومن ثم إتباعها بمحافظة مأرب الشمالية التي تعد معقل الإخوان في اليمن.