أسرة اليمن العربي تعزي الزميلين صلاح السقلدي ووضاح في وفاة العميد الركن عبدالمجيد عبدالله 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 بعثت أسرة "الخليج 365" برقية عزاء و مواساة إلى أسرة الشخصية السياسية و الاجتماعية، المغفور له بأذن الله عميد ركن عبدالمجيد عبدالله السقلدي، عزوهم خلالها برحيل احد الكوادر العسكرية بعد صراع مرير مع المرض، بعد حياة حافلة بالخير و العطاء .

Advertisements وعبروا في برقية العزاء التي بعثوها إلى أسرة الفقيد داخل الوطن و خارجه عن بالغ الحزن و الاسى لرحيل الفقيد، مشيدين بمناقبه حيث كان من صفوة الجيش الجنوبي، مشيرين إلى أسهامات الفقيد وجهوده في خدمة الوطن حيث تقلد عدد من المناصب العسكرية. ونعزي الزميلين صلاح السقلدي ووضاح السقلدي وأسرتهما بوفاة المرحوم باذن الله تعالى العميد الركن عبدالمجيد عبدالله السقلدي.

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