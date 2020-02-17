شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة العميد الركن عبدالمجيد السقلدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى اللواء الركن يحيى عبدالله بن عبدالله السقلدي واخوانه كافة وذلك في وفاة اخيه العميد الركن عبدالمجيد عبدالله بن عبدالله السقلدي الذي وافاه الاجل بعد صراع مع مرض عضال آلم به.

Advertisements واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته العملية في مختلف المواقع التي شغلها في اطار التوجيه المعنوي وصحيفتي الراية و26 سبتمبر. وعبر رئيس الجمهورية عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ،وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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