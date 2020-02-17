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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة مزلزلة : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم .. ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعة





عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة مزلزلة : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم .. ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعة كشف المغرّد السعودي الشهير بموقع تويتر “مجتهد” عن تحرك مفاجيء لقبيلة مطير التي ينتمي إليها حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ردا على قتله. وبحسب “مجتهد” فإنّ ولي العهد محمد بن سلمان لم يتوقع هذا التحرك، مشيراً إلى محاولة فاشلة منه لاحتوائه ونية لموقف موسع من قبل القبيلة. ولفت “مجتهد” إلى أنه سيكشف لاحقاً عن تفاصيل ما حصل وماذا تنوي قبيلة مطير فعله وهل ستنجح القبيلة في ذلك؟. وأمس السبت، كشف مصدر “موثوق وعليم” سبب مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز. وأكد المصدر أنّ السبب وراء إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على تصفية الحارس الخاص والوفي لوالده “اللواء الفغم” أنّ الاخير كان سينقل إلى الملك سلمان الأوضاع الحقيقية حول حرب اليمن والهجمات على أرامكو واستياء مجموعة من الضباط العسكريين من تصرفات ولي العهد.حسبما أوردت صحيفة “القدس العربي.







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