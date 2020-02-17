البحسني يبحث مع وزير الثقافة التحضيرات لإقامة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، مع وزير الثقافة مروان دمّاج، التحضيرات والتهيئة لإقامة المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية بالمكلا.



وأكد الوزير والمحافظ أهمية احتضان حضرموت لهذه الفعالية الثقافية الكبيرة للمرة الأولى بعد عدن، وأشار الوزير الى أن الوزارة تنظر بإيجابية وثقة في قدرات وكفاءات الكوادر الحضرمية في انجاح وتميّز المهرجان انطلاقاً من التاريخ العريق لحضرموت في مجال المسرح الذي يمتدّ لأكثر من 80 عاماً ، شاكراً دعم السلطة المحلية بالمحافظة للقطاع الثقافي وانشاء المسرح الوطني بحضرموت بمواصفات حديثة ومتطورة.

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وأكد محافظ حضرموت ترحيب المحافظة باحتضان المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية، ودعم وتسهيل انجاحه، منوهاً باهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع الثقافي ودعم تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي من خلال إعادة تأهيل المسرح ودعم الفعاليات الثقافية وترميم المواقع الأثرية.

وتشارك في المهرجان 7 فرق مسرحية من عدد من محافظات الجمهورية، ويستمر لأسبوعين، ويشهد تقديم الأعمال المسرحية التي تم اختيارها من لجنة الفرز مسبقاً.

وأكد مدير عام مكتب القافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم أن قيادتي وزارة الثقافة والسلطة المحلية بالمحافظة ستعقدان غداً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن موعد المهرجان، والفعاليات الثقافية المصاحبة، وسيتم على هامشه تكريم المديرين العامين المبرزين لمكاتب الثقافة في ساحل حضرموت وشبوة وتعز.

حضر اللقاء مدير عام صندوق التراث والتنمية الثقافية بالمحافظة عبدالحكيم بن قديم، ومدير عام العلاقات العامة بالوزارة أحمد بازرعة، ومدير إدارة المسرح بمكتب الثقافة بساحل حضرموت يحي القطوي.