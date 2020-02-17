شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات عاجلة انباء عن سقوط "مديرية" جديدة بالكامل بيد مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت جريدة “الأخبار اللبنانية” إن مليشيات الحوثي الانقلابية تمكّنت ، أمس الأول ، من السيطرة على مديرية الجدعان (مدغل) بمحافظة مأرب بالكامل، وأسقطت مركزها الواقع على بعد 15 كيلومتراً من مدينة مأرب، والمشرف على بقية الخطّ الرابط بين مأرب وصنعاء.

وأضافت الجريدة في تقرير بأن إسقاط "الجدعان"، التي تُعدّ ثالث مديرية من مديريات مأرب تسقط تحت سيطرة الحوثيون في عملية «البنيان المرصوص» التي أُطلقت الشهر الماضي وأدت إلى سقوط جبهة نهم، جاء عقب تمكّن قوات الحوثيين من السيطرة الكاملة على جبلَي الأدرم وصلب الاستراتيجيين، اللذين يقعان بمحاذاة مديرية الجدعان.