شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: أول ظهور للفنانة مريم بعد خروجها من السجن على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي (شاهد فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين في فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، خلال كواليس مسلسل ”ليالي الشمال“ المقرر عرضه في رمضان القادم. ويعد هذا الظهور هو الأول لها عقب سجنها مدة 11 يوما على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي.يذكر أن الجهات الأمنية في دبي أفرجت عن الفنانة المغربية بعد 11 يوما فقط من القبض عليها في دبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.

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