مذيع قناة الجزيرة يفجر مفاجأة ويعلن: انقلاب عسكري مفاجئ ومحمد بن سلمان حاكم شرعي للبلاد

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عدن - ياسمين التهامي - وصف مذيع قناة الجزيرة الاخبارية... الإعلامي، جمال ريان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه حاكم شرعي للبلاد.

جاء هذا في رده على من يطالبونه بنفي كلمة شيخ أو عن بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أثناء انتقاده لهما، منوها أن بن سلمان بن زايد حاكمان شرعيان وفق قواعد وأعراف هذه البلاد، بخلاف السيسي الذي جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري.



وكتب ريان على حسابه في تويتر : يجادلون:لماذا تنتقد سياسات الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وتلتزم بألقابهم اميرا وشيخًا ولا تفعل الشيء نفسه عند انتقاد سياسات الرئيس السيسي؟

وأضاف : باختصار.. الأمير والشيخ شرعيان وفق نظام الحكم في بلادهم، أما السيسي فهو غير شرعي استولى على نظام الحكم بانقلاب عسكري.

كما نشرريان صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلق عليها بالقول : نصيحة : دققوا في ولاءات الجنرالات العرب جميهم، كى لا تتكرر التجربة مع هذا الجنرال في الدول العربية.

وعن سبب توقفه عن الكتابة عن الأزمة الخليجية أوضح ريان : لست متحدثا باسم قطر ، قطر لديها أجهزتها التي تتحدث باسمها ، ما اكتبه هنا يعبر رأيي الشخصي ، أما توقفي عن الكتابة في الأزمة الخليجية فهو قرار شخصي ، يتماهى مع جهود المصالحة التي يقودها أمير الكويت ، ومهما حاول البعض استفزازي فلن أعاود الكتابة ، وعند الله تجتمع الخصوم

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