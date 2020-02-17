شكرا لمتابعة خبر عن الملك وولي عهده يباغتان الجميع ويقومان بعملية جريئة لم يتوقعها احد ..لكنها هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وصارت حديث كل السكان ( صورة + فيديو ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك وولي عهده يباغتان الجميع ويقومان بعملية جريئة لم يتوقعها احد ..لكنها هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وصارت حديث كل السكان ( صورة + فيديو )

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي عهده يباغتان الجميع ويقومان بعملية جريئة لم يتوقعها احد ..لكنها هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وصارت حديث كل السكان ( صورة + فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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