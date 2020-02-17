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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة:مغترب يمني يقتل شاب سعودي بسلاح ناري ويسلم نفسه للسلطات الامنية..والمتحدث باسم الشرطة يباغت كل المغتربين اليمنيين بهذا التصريح الصادم

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