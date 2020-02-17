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إغتيال قائد بارز في قوات الحزام الأمني بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

إغتيال قائد بارز في قوات الحزام الأمني بعدن

متابعات_الخليج 365

إغتال مسلحون مجهولون، اليوم الإثنين، قائداً بارزاً في قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن .

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وقالت مصادر أمنية وأخرى محلية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مسؤول النقاط الامنية الشرقية لقوات الحزام الامني، أبو راغب السعدي، وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار .

وذكرت المصادر، أن الحادثة وقعت بالقرب من جولة مصعبين بدار سعد .

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