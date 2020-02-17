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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستسلام كتيبة كاملة تابعة للميليشيات في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت مصادر عسكرية في محافظة الجوف استسلام كتيبة كاملة من عناصر ميليشيات الحوثي، لقوات الجيش الوطني .
وذكرت المصادر، أن إستسلام الكتيبة جاء بعد حصارها ليومين في جبهة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف، مشيرة إلى إن الميليشيات الحوثية فشلت في فك الحصار عن عناصرها، وفقدت في سبيل ذلك العشرات من عناصرها، خلال اليومين الماضيين.
ووفقاً للمصادر، فإن رئيس عمليات كتيبة في «اللواء 417» التابع للميليشيات، وقع مع كل أفراد كتيبته أسرى بيد الجيش، بعد يومين من حصار موقعهم، وبعد أن فقدوا الأمل في إنقاذهم، ما جعلهم يسلمون أنفسهم للجيش مع كامل عتادهم العسكري.
إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، عملياتها العسكرية في مختلف جبهات الجوف، محققة انتصارات وتقدمات نوعية، وفقاً لمصادر عسكرية في الجيش اليمني، أكدت أن المعارك تركزت في جبهة الساقية وحام والعقبة، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
من جانبه، قال قائد «اللواء 127 مشاة»، العميد الركن عبدالله الضاوي، إن المعارك مع ميليشيات الحوثي في الجوف لاتزال مستمرة، بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف، سقط فيها مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وتركز أبرزها في جبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام، القريبة من ريف العاصمة الشرقي.
وأشار العميد الضاوي إلى أن مقاتلات للتحالف شاركت بفاعلية خلال المعارك، واستهدف الميليشيات وتعزيزاتها وكبدتها خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن معارك عنيفة تدور في جبال الساقية والمقاطع والمحزمات، منذ الأربعاء الماضي، من دون أن تتمكن الميليشيات من تحقيق أي تقدم يذكر كما تدعي في وسائل إعلامها المضللة.
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