شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء لودر بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020 الخليج 365 ـ أبين تشهد أجواء مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، في الأثناء تحليقاً مكثفاً لمقاتلات التحالف العربي .

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت بكثافة في اجواء منطقة ثره ومديرية مكيراس. ويأتي هذا التحليق بالتزامن مع قدوم تعزيزات حوثية إلى مكيراس منذ أسابيع. وتشهد جبهة ثره بمديرية لودر منذ أسبوعين اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي.

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