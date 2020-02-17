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أرض الصومال ترفض الزيارة المقترحة لأبي أحمد وفرماجو الى هرجيسا 

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مهدي علي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أرض الصومال ترفض الزيارة المقترحة لأبي أحمد وفرماجو الى هرجيسا 

مهدي علي

رفضت أرض الصومال الزيارة المشتركة المزمعة للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الى هرجيسا.

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وأكد مسؤول رفيع المستوى في صوماليلاند الزيارة المقترحة لهرجيسا ، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.

وهذا هو أول تقرير ملموس عن معلومات الزيارة التي بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم السبت عندما تم نشر منشور بهذا المعنى.

وتوسط أبي في اجتماع بين زعماء الصومال وأرض الصومال في أديس أبابا الأسبوع الماضي بعد قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والثلاثين.

وأكد المتحدث الرئاسي الصومالي أن اجتماع "كسر الجليد" قد تم بالفعل بين فرماجو وموسى بيهي في أرض الصومال.

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