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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني يعمل في الرئاسة يردي زوجته بطريقة مروعة و6 رصاصات تنهي حياتها وتتركها جثة هامدة في شقتها ..لن تصدق ماذا فعل بعد ارتكاب جريمته

2020/02/17 الساعة 09:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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