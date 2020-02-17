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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من ملوك السعودية ولا حكام الخليج ..علي عبد الله صالح يحصل من ابناء هذه المحافظة الجنوبية على هدية ثمينة وقيمتها تساوي ملايين الدولارات ( صورة الهدية )

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