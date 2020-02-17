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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري: على الشرعية تقليم أظافر حزب الإصلاح وإعادة هيكلة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الكاتبة والمحللة السياسية الخليجية، نورا المطيري، إنه من غير المنطق أن يضع الجميع مسئولية اليمن على عاتق السعودية.
وكتبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أخشى أن الجميع بات يضع مسؤولية اليمن على عاتق السعودية، وهذا غير منطقي على الإطلاق.
وأضافت أن السعودية تحاول المساعدة، العبء والمسؤولية على اليمنيين أنفسهم، على الشرعية بالدرجة الأولى لضبط وتقليم أظافر حزب الإصلاح وهيكلة الجيش ليصبح جاهزا فعلا في اقتلاع الانقلابيين، وتنفيذ اتفاق الرياض.
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