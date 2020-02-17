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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط سياسي : حزب الإصلاح مارس كافة أشكال الإرهاب في مأرب وتعز شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إتهم الناشط السياسي، أحمد الهقل، حزب الإصلاح بممارسكة كافة أشكال الإرهاب في المحافظات الخاضعة لسيطرته مثل مأرب وتعز وشبوة .
وقال في مداخلة له على برنامج "بتوقيت عدن" الذي تبثه قناة الغد المشرق، أن حزب الاصلاح سيطر على مارب وقام بقمع الحريات وسحل كل المعارضين وهو ما حصل مع أشراف مارب .
وأضاف "حزب الاصلاح قام في تعز بجرائم واعمال عنف تنافي العمل السياسي وعمل الدولة والقانون فقاموا بسحل وقتل كل من هو معارض لهم" .
وأكد أنها نفس السياسة التي يمارسونها في شبوة .. مشيراً إلى أنهم عند سيطرتهم على شبوة قاموا بإهانة العشرات من المعتقلين ووصل بهم الأمر إلى نزع صور التحالف العربي وكذا نزع صور القائد ابو اليمامة .
ولفت إلى أن حزب الإصلاح يقوم بإعتقال العشرات لاي سبب كان منها أن تكون معارض لسياستهم ولاهدافهم حيث يتم وضعك في القائمة السوداء وبالتالي محاولة اعتقالك وكذا مداهمة بعض المنازل .. منوهاً بقمع ميليشيا الإصلاح لمظاهرة عزان السلمية التي طالبت بالخدمات وتحسين الأوضاع .
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