الضالع.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة إلى الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الضالع

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، الدفع بتعزيزات عسكرية وبشرية، إلى جبهات شمال غربي الضالع، جنوبي اليمن.



وأكدت مصادر محلية أن تعزيزات عسكرية تضم أطقماً عسكرية وأسلحة، استقدمتها مليشيا الحوثي، مساء الأحد، من ذمار ويريم، إلى السدة والنادرة، شمالي الضالع، واتجهت عبر نقيل دجر وخط سوق الليل نحو منطقة القرين، غربي الفاخر.

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إلى ذلك، استقدمت المليشيا تعزيزات بشرية مماثلة من مديرية القفر عبر مدينة إب، ودفعت بها إلى مؤخرة جبهاتها في بتار والجب.

يشار إلى أن المليشيا كثَّفت من عملياتها العسكرية خلال الأسبوع المنصرم في جبهات باب غلق، وبتار، والجُب، فيما ساد الهدوء النسبي الساعات الـ24 الماضية باستثناء تبادل قصف مدفعي.