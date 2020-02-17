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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..صدور مرسوم عاجل بتعديل حكومي يطيح بأربعة من كبار الوزراء ( الاسماء والمناصب )

أشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أصدر مرسوما بإعادة تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة، وتكليف أربعة جدد. وتضمن المرسوم في مادته الأولى "تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، ووزيرة للأشغال العامة جنان رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان، ووزير العدل المستشار فهد العفاسي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو..مسؤول سعودي رفيع يحذر كل الحجاج اليمنيين بعدم شراء الذهب خلال موسم الحج مهما انخفض سعره ...والسبب صادم ( فيديو ) ليس جواس ولا طارق عفاش..قائد عسكري شجاع يرعب الحوثيين بهجوم بري مباغت للقبض على عبد الملك الحوثي حيا او ميتا وطيران التحالف يسانده ويبدأ هجوم جوي الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر أمرا ملكيا جديدا ورد للتو..صدور مرسوم عاجل بتعديل حكومي يطيح بأربعة من كبار الوزراء ( الاسماء والمناصب ) Advertisements إيفانكا ترامب تباغت كل نساء الخليج وتصعق ولي عهد ابو ظبي بهذا الطلب الصادم ..شاهد بالفيديو كيف كان رد ولي عهد ابو ظبي عليها ( فيديو ) اعلامية خليجية تتجاوز كل الخطوط وتمسح بكرامة هذا القيادي الجنوبي البلاط..شاهد كيف رد عليها البطل ثابت جواس واخرس لسانها ( صورة ) الرعب يسيطر على هذه الدولة الخليجية الثرية بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي ارعب كل السكان الشيخ امين العكيمي يثلج صدر الرئيس هادي ، ويقهر عبد الملك الحوثي شخصيا ويكبده خسارة فادحة جعلت القادة الحوثيون يعيدون كل حساباتهم صحيفة سعودية تزف هذا النبأ العاجل والكارثي للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي ويربك كل حساباته وردنا قبل قليل ...السلطات السعودية تباغت المغتربين والسعوديين وتصدر قبل قرار قرار عاجل سيتم تطبيقه على الفور ونص المرسوم في مادته الثانية على أن "يعين كل من خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية، وتعيين فهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية".

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