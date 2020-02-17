تقرير حقوقي يوثق 95 انتهاك حوثي في تعز خلال يناير الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير حقوقي يوثق 95 انتهاك حوثيفي تعز خلال يناير الماضي

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - تعز

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (hritc) عن توثيقه 95 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يناير الماضي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في مختلف مديريات المحافظة.



وذكر المركز في بيان له ، بان مليشيا الحوثي تسببت في مقتل 24 مدنياً بينهم نساء واطفال..موضحاً بان 7 مدنيين قتلوا بينهم طفلة خلال قصف مليشيا الحوثي الاحياء السكنية بمختلف القذائف والصواريخ المتوسطة والثقيلة من بينها حي المطار القديم غرب تعز، والأحياء السكنية المجاورة للسجن المركزي وحي وادي الضباب.

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واشار البيان الى ان المليشيا الحوثية ارتكبت 3 مجازر دموية في يوم واحد أحدها بسوق المقهاية غرب مدينة تعز التي ارتكبت فيه مجزرة بتاريخ 27 من يناير حيث أطلقت المليشيا صاروخ كاتيوشا استهدف السوق وأدى لمقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين ،وقبلها بساعات سقطت أربع قذائف مدفعية على الأحياء السكنية في حي الظهرة بجوار مستشفى الكرامة غرب المدينة، مما أسفر عن مقتل الطفلة سمية ماجد عبد الرحمن عام و4 أشهر وإصابة 4 مدنيين آخرين بينهم والديها في العناية المركزة وشقيقتها أصيبت إصابة متوسطة حيث داهمت قذيفة الحوثيين منزلهم.

ولفت البيان الى انه وثق مقتل 3 مدنيين خلال شهر يناير كانوا يستقلون سيارة قادمة من الحوبان إلى داخل المدينة جراء استهدافها بقذيفة أطلقها الحوثيون، ومقتل 3 مدنيين برصاص مباشر من قبل مليشيا الحوثي،كما قتل قناص تابع للمليشيا امرأة مسنة، وتسبب مسلحون تابعون للمليشيا بمقتل 10 مدنيين بينهم طفل.

ووثق الفريق الميداني للمركز إصابة 26 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأتين، تسببت بها مليشيا الحوثي بإصابة 22 منهم بينهم 7 أطفال وامرأتين، حيث أصيب 15 مدنيا بينهم طفل وامرأة بالمقذوفات التي تلقيها المليشيا على الاحياء السكنية، كما أصيب 6 أطفال جراء انفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي، واصيبت امرأة برصاص قناص تابع للمليشيا.

ورصد الفريق الميداني 41 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة بين حرق ونهب وتدمير وإضرار جزئي وكلي..مشيراً الى ان المليشيا الحوثية تسببت باحراق مبنى المؤسسة الاقتصادية، وتسببت اضرار 31 ممتلكا خاصا ،ودمرت 4 منازل كليا وتضرر 16 منزلا اخرين بشكل جزئي ودمرت 5 مركبات بينها باص مدرسة كما تضررت 6 مركبات أخرى جراء القصف المكثف بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة..لافتاً الى ان مسلحون يتبعون المليشيا قاموا بنهب أموال ومركبة واحدة واضرار مركبة أخرى بالرصاص، واحراق مركبتين اخريتين.