شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل : السعودية تزف بشرى سارة لـ’’جميع للمواطنين والمقيمين’’ في المملكة بشأن "فيروس كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إماراتية تخلع زوجها امام المحكمة لاكتشاف خيانته مع والدتها‎ .. تفاصيل الخيانة هذا ماقاله وزير الخارجية .. عن اتفاق تبادل الأسرى مع الحوثيون شاهد : يمني يقتل سعودي في المملكة وهكذا كان مصيره (فيديو) شاهد بالصورة : طاقم الطائرة الحربية للتحالف التي اسقطها الحوثيين .. (تفاصيل)

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