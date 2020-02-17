شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً للزهايمر والرعاش والوزن الزائد .. هذا المشروب البسيط المتواجد في كل منزل يحميك من اخطر الامراض حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجرى باحثون من جامعة "سول" ومستشفى "دونجتان ساكريد هارت" في جامعة "هاليم" دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان وتضمنت هذه الدراسة فئة من البالغين واللذين تتراوح أعمارهم بين 55-90 عاماً. --------------------------------- شاهد ايضا : • وداعاً للزهايمر والرعاش والوزن الزائد .. هذا المشروب البسيط المتواجد في كل منزل يحميك من اخطر الامراض حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام • ذئب مفترس يلتهم فتاة أمام والدها بطريقة بشعة .. شاهدو كيف كانت النهاية مروعة .."فيديو" • مذيعة قناة العربية الحسناء تدخل في موجة ضحك هستيري اثناء تقديمها نشرة الأخبار .. والسبب صادم ولا يخطر على بال أحد ..شاهد • أجمل مذيعة على قناة الجزيرة تعلن زواجها من فارس الأحلام ..والمفاجأة شاهد من يكون ! • عـــــاجـــــل : الفنانة نانسي عجرم تنهار وتدخل قبل قليل بحالة إغماء بعد سماعها هذا الخبر من المحكمة بشأن قضية مقتل الشاب السوري ..ومفاجأة حول إصابتها بالقدم ..شاهد Advertisements • تعالج فقر الدم وتقضي على الضعف الجنسي بشكل نهائي .. تناول هذة الفاكهة الرخصية الثمن واللذيذة وشاهد ما الذي سيحدث لك ! • القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع عشيقها في حديقة عامه ..شاهد • فضيحة فتاة سعودية مراهقة مع خياط الملابس ..شاهد • فضيحة جنسية لامرأة متزوجة مع سعودي مزيف ..شاهد • مصير مرعب ونهاية صادمة للصحفي الذي هدد نانسي عجرم وزوجها بالقتل ثأراً للقتيل محمد الموسى ..شاهد الفيديو • عاجـــل : القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد • أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد --------------------------------- وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين "بيتا-اميلويد" لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يومياً، بينما ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص اللذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يومياً. ولهذا البروتين ارتباط باحتمالات الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاماً.

بالإضافة إلى مقاومة القهوة لمرض الزهايمر وداء الرعاش "باركنسون"، للقهوة فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع " "Science daily حيث تساعد القهوة أيضا في محاربة تراكم الدهون وإنقاص الوزن وتقليل إنتاج الدهون الثلاثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وداعاً للزهايمر والرعاش والوزن الزائد .. هذا المشروب البسيط المتواجد في كل منزل يحميك من اخطر الامراض حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.