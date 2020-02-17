شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد المفاجأة التي اخفاها علي عبدالله في بدروم منزله قبل 23 عام وظهرت اليوم بشكل مفاجئ ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكد أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن سيارة ملكة بريطانيا إليزابيث، التي جاءت بها إلى عدن عام 1959، في بدروم منزل صالح في الثنية بالعاصمة صنعاء.

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وقال الصوفي في سياق روايته لأحداث سبتمبر 2017 التي كان طرفيها صالح وأقاربه وأنصاره ، والحوثي وانصاره : إن الرئيس السابق إجرى إصلاحات في السيارة بمبلغ يتجاوز 30 الف جنيه استرليني . وأضاف في روايته التي رصدها ” أحداث نت ” لقد : أعاد ترميمها (صالح) بما يتجاوز ثلاثين ألف جنيه إسترليني، أنجز ذلك أحمد علي (نجل صالح) شخصيًا”.

وأشار إلى أن تلك المبالغ ” أُنفقت لتجميع قطع غيارها من كل أسواق الخردة البريطانية وإعادة ترميم الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات اختفائها في عدن، من قبل أحد ضباط الجبهة القومية الذي أهداها بعد إنجاز الوحدة عام 1990 للرئيس صالح”.

وأوضح سكرتير الرئيس السابق، أن سيارة ملكة بريطانيا إليزابيث، كانت ضمن سيارات وأشياء أخرى ثمينة كان يحتفظ بها الرئيس السابق في بدروم منزله في الثنية .