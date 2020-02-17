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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ امين العكيمي يثلج صدر الرئيس هادي ، ويقهر عبد الملك الحوثي شخصيا ويكبده خسارة فادحة جعلت القادة الحوثيون يعيدون كل حساباتهم

لقي ثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم، خلال اليومين الماضيين، خلال مواجهات مع الجيش الوطني، في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من المليشيا أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي".

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الشيخ امين العكيمي يثلج صدر الرئيس هادي ، ويقهر عبد الملك الحوثي شخصيا ويكبده خسارة فادحة جعلت القادة الحوثيون يعيدون كل حساباتهم

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كما قتل ايضا، حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين (يعمل ايضا حارس شخصي لزعيم الحوثيين)، إضافة إلى القيادي العسكري المُكنى أبو طه يحي المنبهي، وأحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران.

وتشهد محافظة الجوف منذ نحو شهر معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميلشيات الحوثي الانقلابية في عدد من الجبهات.