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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب يسيطر على هذه الدولة الخليجية الثرية بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي ارعب كل السكان

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس "كورونا الجديد". وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: اعلامية خليجية تتجاوز كل الخطوط وتمسح بكرامة هذا القيادي الجنوبي البلاط..شاهد كيف رد عليها البطل ثابت جواس واخرس لسانها ( صورة ) الرعب يسيطر على هذه الدولة الخليجية الثرية بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي ارعب كل السكان الشيخ امين العكيمي يثلج صدر الرئيس هادي ، ويقهر عبد الملك الحوثي شخصيا ويكبده خسارة فادحة جعلت القادة الحوثيون يعيدون كل حساباتهم Advertisements صحيفة سعودية تزف هذا النبأ العاجل والكارثي للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي ويربك كل حساباته وردنا قبل قليل ...السلطات السعودية تباغت المغتربين والسعوديين وتصدر قبل قرار قرار عاجل سيتم تطبيقه على الفور

وأضافت أنه تم رصد الإصابة الجديدة عبر "الفحص الدوري المستمر"، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص. و بهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، وفق المصدر ذاته. وتخضع الحالات الستة المتبقية لـ"الرعاية والمتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى"، حسب "وام". وفي 29 يناير/كانون ثان 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد". وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى نحو 30 دولة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا الجديد" إلى 1666، فضلا عن إصابة 68 ألفا و500.

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