شكرا لمتابعة خبر عن اعلامية خليجية تتجاوز كل الخطوط وتمسح بكرامة هذا القيادي الجنوبي البلاط..شاهد كيف رد عليها البطل ثابت جواس واخرس لسانها ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلامية خليجية تتجاوز كل الخطوط وتمسح بكرامة هذا القيادي الجنوبي البلاط..شاهد كيف رد عليها البطل ثابت جواس واخرس لسانها ( صورة )

نشر قائد محور " العند " اللواء " جواس " تغريدة علق فيها على تغريدة سابقة للإعلامية الإماراتية " نورا المطيري " شككت فيها بخروج مظاهرات منددة ورافضة " للفتنة " ومنتقده للتهاون السعودي في التعامل مع انتهاكات وممارسات ميلشيا " الإنتقالي"

" اليمني اليوم " ينشر نص هذه نورا المطيزي عقل فارغ وكاذب وبومه تردد الصوت المرسل لها اذا فيها عقل وفطنه فان تحليليها ساذج كاذب وكل الحاضرين انتقالي اعرفهم ولا علاقة لفادي وعادي وأجدادي

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

اعلامية خليجية تتجاوز كل الخطوط وتمسح بكرامة هذا القيادي الجنوبي البلاط..شاهد كيف رد عليها البطل ثابت جواس واخرس لسانها ( صورة )

الرعب يسيطر على هذه الدولة الخليجية الثرية بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي ارعب كل السكان

Advertisements

الشيخ امين العكيمي يثلج صدر الرئيس هادي ، ويقهر عبد الملك الحوثي شخصيا ويكبده خسارة فادحة جعلت القادة الحوثيون يعيدون كل حساباتهم

صحيفة سعودية تزف هذا النبأ العاجل والكارثي للقيادي الحوثي ابو علي الحاكم والخبر ينزل كالصاعقة على راس عبد الملك الحوثي ويربك كل حساباته

وردنا قبل قليل ...السلطات السعودية تباغت المغتربين والسعوديين وتصدر قبل قرار قرار عاجل سيتم تطبيقه على الفور



نورا المطيري @Noura_Almoteari

"مصادر تؤكد أن عصابة فادي باعوم، الممول من قطر وإيران وحزب الله، قد انتجت هذا الفيديو المضحك، لتصوير أن الجنوبيين يرفضون السعودية وإيقاع الفتنة! من المعروف أن الأطقم الحمراء هي للإخونج الفاسدين في مأرب وليس لها أي وجود في عدن.

#السعودية_والجنوب_معا_أبدا