صنعاء: الحوثيون يغلقون أحد المقاهي الشهيرة ويعتدون على رواده

اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مبنى مقهى "كوفي كورنر" بمنطقة حده بصنعاء، وقامت بإغلاقه؛ وذلك في إطار حرب الميليشيات على المقاهي في العاصمة ومناطق سيطرتها.

وبحسب مصادر محلية، فقد أقدمت عناصر مسلحة تابعة لإدارة أمن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء على إغلاق مبنى "كوفي كورنر" بعد أن داهمت المبنى، وقامت بطرد رواده المتواجدين فيه بطريقة استفزازية وغير لائقة.

‏وقالت إدارة مقهى "كوفي كورنر" في بيان لها، إن عناصر مسلحة داهمت مبنى المقاهى صباح الثلاثاء الماضي، وتعاملت مع رواده المتواجدين بطريقة غير لائقة من قبل موظفين ومسلحين يتبعون مديرية الوحدة،وقاموا بإغلاق المبنى بدون أي مبرر أو إجراء قانوني.

واعتبر البيان الصادر عن إدارة المقهى، أمس الأحد، "أن الاعتداء على المبنى وإغلاقه بطريقة غير قانونية، يعد سابقة غير معهودة في طبيعة عمل المديريات واختصاصاتها، وطريقة تعاملها مع قطاعات الأعمال والمنشأت السياحية".

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وناشد البيان "الجهات المعنية بضبط التصرفات الغير أخلاقية، والغير قانونية، والمطالبة بالإنصاف هذا السلوك التعسفي والمتكرر من قبل بعض الموظفين في المديريات، الذين يسيئون للجهات الحكومية، ولايراعون المصلحة العامة". حسب وصف البيان.

يشار إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال الفترة الماضية إلى إغلاق عددا من المقاهي بالإضافة إلى التضييق على المواطنين في مناطق سيطرتها تحت مبررات واهية، أبرزها محاربة ومنع الاختلاط.

وكانت المليشيا قد قامت بحلق شعر الشباب والأطفال، وحرق احزمة البالطوهات وآخرها الاعتداء بالضرب على الشباب الذين احتفلوا بعيد الحب يوم الجمعة الماضية.

