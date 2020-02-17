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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشهار جمعية الامان لرعاية الكفيفات بوادي حضرموت
الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
تم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، إشهار فرع جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بوادي حضرموت في إطار خطة الجمعية لتوسيع خدماتها في عدد من محافظات الجمهورية.
وفي حفل الإشهار، هنأ وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي العضوات بإشهار الجمعية في سيئون لخدمة الكفيفات لتقوم بدورها الفعال بين أوساط المنتسبات..مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجمعيات المماثلة وإقامة شراكة فيما بينها لتبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما مع الجمعيات.
من جانبه أعرب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام عن أمله في أن تسهم الجمعية في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والخدمات التي تحدث نقلة نوعية للكفيفات.
الى ذلك اشارت رئيسة الجمعية نبيلة الوادي ،الى أن الجمعية تهدف الى تفعيـــل دور المجتمـــع تجـــاه قضايا الإعاقة البصريـــة من خلال فريق ذو خبـــرة وكفاءة عالية وبيئة عمل مشجعة على العطاء وبناء شراكات فاعلة إضافة إلى المحافظة على الحقوق الأساسية للمعاقين بصريا والدفاع عنها.
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