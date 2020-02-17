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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك يعزي بوفاة الشيخ علي بن معيلي

الإثنين 17 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن بالغ الحزن والأسى بوفاة الشيخ علي بن معيلي، الذي وافاه الأجل وانتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالمواقف النضالية المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع.

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وقدم رئيس الوزراء خلال اتصالات أجراها مع أبناء وعائلة الفقيد الراحل، التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، الذي خسر الوطن برحيله واحدا من أبرز الوجاهات القبلية والاجتماعية والتي كان لها أعمال مشهودة في الجوانب الوطنية والنضالية واصلاح ذات البين..منوها بالدور البارز للشيخ بن معيلي في مناهضة ومقارعة مليشيا الحوثي الإنقلابية، والاسهام في حشد القبائل والتصدي للمليشيات وافشال خططها في السيطرة على محافظة مأرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 م.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحر التعازي لأسرة آل معيلي وآل راشد منيف وقبائل عبيدة وكافة قبائل مأرب عامة في هذا المصاب..مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.